Il circolo culturale di Trastevere trasformato in una discoteca: chiuso dal questore

Un locale a Trastevere è stato trasformato in una discoteca. È quanto hanno scoperto gli agenti della polizia di Stato dopo una serie di segnalazioni dei residenti e così i controlli amministrativi effettuati nei giorni scorsi hanno portato il questore ad emettere un provvedimento di sospensione della licenza per 7 giorni, in base all'articolo 100 del TULPS, con contestuale cessazione immediata dell'attività abusiva.



Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Trastevere ad accertare che all'interno, ma anche all'esterno di quello che doveva essere un circolo culturale, il cui ingresso doveva essere riservato esclusivamente ai soci, c'era in realtà un locale aperto a tutti, dove venivano venduti - senza il rilascio di alcuno scontrino fiscale - alimenti e bevande.

I poliziotti, oltre ad aver costatato l'assenza di autorizzazioni hanno contestato al presidente dell'associazione anche la mancanza dei relativi requisiti sanitari. Il locale, a cui si accede unicamente da una porta angusta, era dotato di 2 grandi sale con tavoli, sedie, bancone per la somministrazione ed una postazione professionale da DJ.



Gli agenti del commissariato Trastevere hanno notificato l'atto al presidente e, come previsto dalla normativa, hanno affisso sulla porta del locale il cartello ''Chiuso con provvedimento del Questore''.