Il blitz per disturbare lo spaccio: le azioni al Quarticciolo e San Basilio

Fare rumore e disturbare la normale attività di spaccio nei principali "supermercati" della droga di Roma. Le azioni di Don Coluccia, prete anti spaccio, sono ormai note. Nella serata di ieri il blitz ha coinvolto anche le forze politiche, in particolare la commissione inchiesta sulle periferie. Presente, proprio su invito di don Coluccia, Alessandro Battilocchio (Fi), presidente della Commissione parlamentare inchiesta sulle periferie, insieme a parlamentari commissari di diversi gruppi politici. Fanno parte della delegazione i deputati Giorgia Andreuzza (Lega), Massimo Milani (FdI) e Antonino Iaria (M5s).

Alessandro Battilocchio, presidente della commissione parlamentare: "Giusto esserci anche stasera, per stare al fianco di Don Antonio Coluccia, per far sentire la presenza delle Istituzioni e soprattutto per ribadire a tutti, ma proprio a tutti, che lo Stato non si lascia intimidire, non arretra e non cede un millimetro in termini di legalità e sicurezza. È partita , grazie al Governo e alla collaborazione delle forze dell’ordine e di polizia, un’azione forte, concreta, efficace in tutta Italia che va proseguita con determinazione, anche perché negli occhi di tante persone residenti in queste aree vediamo luce e speranza: con fatti concreti, questa speranza deve trasformarsi in rinnovata fiducia nello Stato e nelle Istituzioni. La Commissione d’inchiesta Periferie, che ho l’onore di presiedere, proseguirà il suo lavoro in questi anni con il triplice schema: approfondimento, proposta, presenza. Avanti senza paura".

La Commissione parlamentare d'inchiesta periferie ha già organizzato, in sinergia con don Coluccia, azioni analoghe nelle aree di Ostia e Tor Bella Monaca.