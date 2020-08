Incendio a Tor di Valle: fumo invade Ostiense e via del Mare. Interrotta la Roma-Lido

Giornata di fuoco a Roma. Dopo Monte Ciocci, la via Cassia e la via Pontina un altro vasto incendio ha interessato la zona di Tor di Valle. Vasta e densa la colonna di fumo che ha reso necessaria la chiusura della via del Mare e della via Ostiense in entrambe le direzioni di marcia. Sul posto per domare le fiamme i vigili del fuoco.

Chiuse via Ostiense e via del Mare

Assieme ai pompieri diverse pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. In particolare in direzione Roma la via Ostiense è stata chiusa temporaneamente da via Fiumalbo, la via del Mare è stata invece interdetta da via di Acilia. In direzione Ostia su via del Mare e via Ostiense traffico deviato da via dei Cocchieri.

Diversi gli agenti sul posto del IX Gruppo Eur e del X Gruppo Mare della Polizia Locale, con l’impiego di pattuglie provenienti anche dai comandi limitrofi. Inevitabili i disagi alla circolazione con code e traffico sia in direzione Ostia che verso la Capitale.

Interrotta la Roma-Lido

Interrotta anche la Roma-Lido nella tratta Eur Magliana - Acilia. Attivato il servizio bus sostitutivo da Casal Bernocchi e dal capolinea di Acilia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.