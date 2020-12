Ostia, il mare in burrasca inonda l'Idroscalo: case allagate e 10 persone salvate

Paura ad Ostia dove il mare in burrasca ha superato la scogliera messa a protezione dell'Idroscalo nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 28 dicembre. Allagate le strade e, soprattutto, alcune abitazioni.

Sul posto i volontari della protezione civile e la polizia di Stato con le Jeep 4x4, la squadra Fluviale Tevere e un gommone. A dare il consueto supporto anche i vigili del fuoco di Ostia. Secondo fonti della Questura nell'area, isolata dai soccorritori, 10 persone sono state salvate dalle loro abitazioni.

Tra queste cinque, tra anziani e disabili, trasportate anche in ospedale per precauzione. Nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto si sta recando anche una squadra dell'Acea per provvedere ad un eventuale distacco nelle case che potrebbero avere i contatori a "pelo" d'acqua visto il livello del mare ormai sempre più minaccioso. In vista di un peggioramento delle condizioni meteo atteso per la notte, i gruppi della protezione civile vigiliranno la zona.