Idraulico e un suo amico presi a colpi di pala sul lungomare: "È stato un politico"

Preso a colpi di pala al volto, da un politico. Un idraulico ha denunciato ai carabinieri una brutale aggressione che il 31 luglio scorso, avrebbe subito per mano di un ex consigliere del comune di Ardea, che con una pala avrebbe appunto picchiato lui e il suo collega. Finito in ospedale con il naso e ginocchio fratturato e ferite alla testa, l'idraulico di 52 anni martedì 2 agosto ha presentato una denuncia ai carabinieri di Tor San Lorenzo, che nel frattempo hanno mandato una informativa in procura, accusando dell'aggressione l'ex consigliere comunale.

Il presunto aggressore è stato identificato. Il 52enne ha raccontato che, mentre stava lavorando in uno stabilimento balneare è stato aggredito dal politico. Ad aiutarlo è intervenuto un suo amico, ma l'ex consigliere comunale di Ardea avrebbe picchiato anche lui.

Soccorsi da un'ambulanza del 118, l'idraulico 52enne e il suo amico sono stati condotti al pronto soccorso del Sant'Anna di Pomezia, dove i medici hanno assegnato a entrambi una prognosi di 21 giorni. Motivo dell'aggressione sarebbero vecchi dissidi personali tra l'ex consigliere e l'idraulico.