I manifestanti pro Palestina sfidano i divieti e protestano a piazza Vittorio

Una manifestazione che è diventata un sit in nella cornice di una piazza Vittorio blindatissima. Momenti di tensione oggi, a Roma, per la manifestazione pro Palestina, indetta nel Giorno della Memoria. Collettivi studenteschi, alcuni partiti politici e rappresentanti della comunità palestinese romana hanno “sfidato” i divieti della questura di Roma che, su richiesta della Comunità Ebraica, aveva comunicato l’impossibilità ai promotori dei cortei di scendere in piazza il 27 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II. Dal primo pomeriggio, intorno alle 15:00, a piccoli gruppi sempre più persone si sono riunite per manifestare il proprio sostegno alla causa palestinese.

“Antisionisti, mai antisemiti” è lo slogan che ricorre più spesso nella piazza e sugli striscioni dei manifestanti. Il Movimento studenti palestinesi in Italia, promotore del corteo che, da piazza Vittorio, avrebbe dovuto raggiungere San Giovanni, aveva commentato duramente il divieto: “Questa violenza del potentato sionista si propaga a tutto il corpo ministeriale e pubblico” aveva scritto sulla propria pagina social.

Sit in a piazza Vittorio

Alla fine, la manifestazione di protesta c’è stata ma senza corteo, con i manifestanti guardati a vista dalle forze dell'ordine, presenti con una decina di blindati. Tantissime le persone accorse, migliaia secondo gli organizzatori. Tutti convinti di una cosa, ovvero che si sta permettendo, da decenni ormai, un vero e proprio genocidio del popolo palestinese.