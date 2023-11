Passeggero scrive "I love Allah" sul volo Parigi-Il Cairo, il comandante fa atterraggio di emergenza a Roma

Ha scritto 'I Love Allah' su un documento per assumere medicinali in volo. Un messaggio che ha fatto scattare l'allarme antiterrorismo e il panico a bordo sul volo diretto a Il Cairo e partito da Parigi nella mattinata di martedì. Il comandante ha così contattato via radio la prima pista a disposizione, quella dell'aeroporto di Fiumicino, per l'atterraggio d'emergenza.

Come da prassi in questi casi, è stato attivato il protocollo antiterrorismo e sulla pista sono stati schierati anche i tiratori scelti e il personale specializzato della Polaria. A ricostruire ciò che è successo sono stati proprio gli agenti che hanno preso in consegna il passeggero, un egiziano di 29 anni.

Secondo quanto appreso, il viaggiatore aveva scritto 'I Love Allah' sul consenso informato per l'assunzione di un medicinale dato dalle hostess dopo che il ragazzo si era infatti sentito male durante il viaggio. Il comandante, letta la frase, ha deciso subito di dirigersi verso Roma. All'arrivo a Fiumicino, il 29enne è stato sentito dagli investigatori della Polaria. Si è trattato di un falso allarme. Il volo è ripartito senza di lui.