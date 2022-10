Appello per Houssem Jaber, studente tunisino scomparso da giorni: "Era a Roma per l'università"

Da tre giorni non si hanno più notizie di Houssem Jaber, un ragazzo di origini tunisine di 21 anni arrivato in Italia lo scorso 9 ottobre per frequentare l’Università Roma Tre.

A dare l’allarme sono stati i genitori del ragazzo, preoccupati nel non avere più sue notizie e nel trovare il telefono costantemente spento, e da giorni ormai la comunità tunisina a Roma (e non solo) si sta mobilitando per cercare di rintracciarlo: “Non conosco personalmente Houssem, ma i suoi genitori hanno contattato mio marito per chiedergli aiuto - spiega a RomaToday Jamila Touati Agoun - Noi abitiamo a Parma e il ragazzo non ha alcun parente o familiare a Roma. Abbiamo già contattato l’università, che ci ha confermato che la mattina del 18 ottobre si è presentato in sede per iscriversi, ma da allora non si è più fatto sentire con nessuno. I genitori stanno impazzendo, sono molto preoccupati e non sanno come muoversi dalla Tunisia”.

L’ultimo a vedere Houssem è stato un amico che lo ha ospitato per la notte: la mattina del 18 i due si sono salutati, l’amico è andato al lavoro e il 21enne si è diretto verso l’università. Quando l’amico è rientrato, la sera, non ne ha più trovato traccia. Una segnalazione è arrivata da Ventimiglia, dove è stata sporta denuncia ai carabinieri. L’appello per lui è stato diramato sui social decine di volte: chiunque avesse segnalazioni utili può contattare la stessa Jamila al numero 3911040120.