Hostess perde il lavoro e devasta il duty free in aeroporto

Licenziata da lavoro ha dato in escandescenza. Una hostess di volo di una compagnia straniera ha perso il controllo e ha causato danni per un valore di 1500 euro in un duty free dell'aeroporto Leonardo Da Vinci a Fiumicino intorno alle 15:00 dello scorso mercoledì 21 febbraio.

Da quanto si apprende la donna è una hostess di volo della compagnia aerea lituana Avion Express. Comunicatogli il licenziamento la donna ha perso il lume della ragione e ha distrutto decine di bottiglie di vino e superalcolici esposte in un duty freee Aelia del molo A dello scalo internazionale romano.

I danneggiamenti sono avvenuti davanti alle centinaia di passeggeri e personale che si trovava al Leonardo Da Vinci. Decine i video ripresi dai testimoni, molti dei quali poi postati sui social e diventati virali subito dopo la diffusione della notizia. Incontenibile la hostess ha provato ad aggredire una lavoratrice che cercava di fermarla. La donna è stata poi bloccata dai poliziotti della Polaria.