La Lazio allontana a vita dallo stadio i tifosi razzisti. La Digos: "Limite superato"

La misura è colma. Le istituzioni, politiche e sportive e le forze dell'ordine hanno sottolineato in questi giorni come il limite sia stato oltrepassato. Il razzismo e l'antisemitismo devono essere messi al bando allo stadio, e non (aggiungiamo noi). A dirlo a RomaToday, in ultimo solamente in ordine di tempo, è il capo della Digos della Capitale, Giampietro Lionetti: "Basta con gente che fa cori antisemiti o indossa una maglia che fa riferimento al saluto ad Hitler, nel terzo millennio non dobbiamo ancora assistere a cose del genere".

Banditi a vita dallo stadio

Il riferimento è al caso del tifoso con indosso la maglia 'Hitlerson 88' o di chi, sempre durante il derby di Roma, ha fatto il saluto romano. La Lazio, con una nota stampa, ieri ha preso una posizione netta sul caso: la società di Claudio Lotito una volta ottenuta dalla procura l'autorizzazione, applicherà con "severità il codice etico e disporrà il non gradimento quindi l'allontanamento a vita dallo stadio e si costituirà parte civile per la richiesta di risarcimento danni negli eventuali procedimenti penali che seguiranno".

Nel frattempo il Questore di Roma ha emesso un Daspo di cinque anni nei confronti del tifoso tedesco con la maglia di Hitlerson. Nei suoi confronti la procura contesta la violazione della legge Mancino sull'incitamento all'odio razziale. Le indagini hanno consentito di individuare altri due tifosi laziali, di nazionalità romena che dopo la partita hanno ostentato il braccio destro teso in avanti, effettuando un saluto romano. Anche per loro è scattato il Daspo.

Il giubbotto per nascondere la maglia

I tre non erano insieme. Ma come è stato individuato Hilterson? Lionetti spiega che la Digos ha agito con il supporto tecnico della polizia scientifica: "Per superare i prefiltraggi di polizia ha indossato un giubbotto verde per coprire la maglia e mimetizzarsi in mezzo agli altri". Nel corso delle indagini gli investigatori hanno "ricostruito tutto il percorso che ha fatto per Roma e il viaggio fatto dopo la partita per rientrare in Germania".

Le telecamere lo hanno immortalato alcuni minuti prima del derby in un pub nella zona di Ponte Milvio. Con indosso la maglia 'Hitlerson 88' ha atteso il fischio di inizio in compagnia di alcuni tifosi della Lazio. Da lì ha raggiunto lo stadio Olimpico e poco prima di entrare nell'impianto, alcuni istanti prima di varcare i tornelli, ha indossato una giacca verde in modo da nascondere la maglia con quella scritta agghiacciante.

Accortezze che non sono risultate sufficienti ad evitare di essere individuato dagli uomini della Digos. Il giorno dopo la partita il "simpatizzante laziale" è salito a bordo di un aereo che lo ha riportato a Berlino dopo avere alloggiato per almeno due giorni in un albergo in zona Prati.

In giro con la maglia di Hilterson

"Facendo il monitoraggio del web ci siamo accorti che era stata pubblicata la foto di una persona che era sugli spalti dello stadio con la maglia della Lazio - ha spiegato il capo della Digos - Il questore ha creato subito un gruppo di lavoro composto noi nostri uomini, dal personale del commissariato Prati e dalla polizia scientifica. Siamo partiti dalle immagini in cui compariva il tifoso fotografato di spalle. Grazie alle analisi della scientifica abbiamo capito che si trovava in Monte Mario. Poi abbiamo visionato migliaia di immagini e ci siamo accorti che questa persona prima dell'incontro era stata all'esterno della curva Nord con il gruppo ultras dei Laziali con quella maglia".

Quindi Lionetti ha spiegato anche il percorso dell'uomo: "Ha percorso l'Olimpica con quella maglia indosso per arrivare fino a via dei Gladiatori dove c'è l'ingresso della Montemario e lì abbiamo visto che ha indossato un giubbotto verde per coprire la maglia e per affrontare i pre filtraggi di polizia. Nel terzo millennio non è accettabile che accadano fatti del genere".