Caso Omerovic, i cinque punti oscuri nella vicenda del disabile precipitato dalla finestra

Che cosa è successo ad Hasib Omerovic la mattina del 25 luglio del 2022? Perché l’uomo, un 36enne di origini rom sordo dalla nascita, è stato trovato accartocciato sull’asfalto davanti alla casa popolare di via Gerolamo Alenadro, a Primavalle, in cui vive con i tre fratelli e i genitori dopo un controllo di polizia? E sulla base di quali motivi quella mattina quattro poliziotti del commissariato locale si sono presentati a casa sua?

Sono queste le domande che ormai da giorni rimbalzano tra la procura di Roma, che sulla vicenda ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio e falso, e la famiglia di Hasib, che ha presentato un esposto per chiedere che su quanto accaduto venga fatta chiarezza. I punti oscuri della vicenda, d’altronde, sono ancora molti, e al momento non è possibile interpellare lo stesso Hasib: l’uomo è ancora ricoverato in ospedale, sotto stretta osservazione e accudito dai familiari (che non sono più tornati nell'appartamento di Primavalle). Non è chiaro quali danni permanenti possa avere riportato dopo una caduta di circa 9 metri.

Perché Hasib Omerovic è precipitato dalla finestra?

Il primo nodo da chiarire è perché Hasib Omerovic sia precipitato dalla finestra, un volo di due piani terminato sull'asfalto del cortile del palazzo. Le ipotesi sono fondamentalmente tre: si è gettato volontariamente, è caduto oppure è stato spinto. E questo primo nodo conduce, necessariamente, al secondo: perché i poliziotti la mattina del 25 luglio 2022 si sono presentati a casa di Omerovic, e che cosa gli hanno contestato? Se è caduto per scappare dall'appartamento, da cosa o da chi stava scappando? E se invece è stato spinto, chi lo ha spinto?

La versione dei poliziotti e la versione della famiglia

Secondo quanto riferito dagli stessi poliziotti - tre agenti e una funzionaria graduata - quella mattina si sono presentati a casa Omerovic per un controllo di routine, cui l'uomo avrebbe reagito inizialmente con tranquillità, poi con il panico. Mentre gli agenti scambiavano qualche parola con la sorella Sonita si sarebbe spostato in camera. Qualche minuto il corpo del 36enne, coperto di sangue, era sull’asfalto del cortile: nessuna aggressione, nessun pestaggio, solo un dialogo, peraltro molto breve. Sonita però riferisce una storia diversa, supportata dalla famiglia, che ha presentato un esposto: Hasib sarebbe stato picchiato, inseguito per l'appartamento e poi spinto giù dalla finestra.

Perché i poliziotti erano a casa di Omerovic la mattina del 25 luglio?

Altro punto fondamentale da chiarire è quindi per quale motivo e a che titolo i poliziotti si sono presentati il 25 luglio a casa degli Omerovic. È stato ormai accertato che non avevano mandato, e che l’uomo non aveva pendenze né carichi penali, non era stato denunciato né era nei guai con la legge. Una delle ipotesi trapelate nei giorni scorsi è che gli agenti si siano presentati a casa Omerovic per intimidire Hasib sulla base di alcune segnalazioni a suo carico su presunte molestie ad alcune ragazze della zona. Di denunce formali relative a questa accusa, però, non vi è traccia. C'è poi il nodo della comunicazione. Hasib è sordo dalla nascita, la sorella Sonita è anche lei disabile: è altamente probabile che l'arrivo improvviso di quattro agenti di polizia (in borghese) nell'appartamento li abbia quantomeno preoccupati, e che la situazione sia denegerata (ancora non è chiaro quanto, e come) anche alla luce della confusione e della preoccupazione.

Il termosifone divelto e la serratura rotta in camera da letto

Ancora: che cosa è successo nei minuti in cui i poliziotti sono rimasti nell’appartamento di via Aleandro? In casa, oltre a loro, c’erano solo Hasib e la sorella Sonita, anche le affetta da disabilità. Ai genitori Sonita ha riferito che il fratello sarebbe stato brutalmente picchiato e poi spinto giù dalla finestra. I poliziotti, come detto, sostengono invece che il 36enne si sia gettato qualche minuto dopo il loro arrivo, senza avvisaglie. In camera da letto una delle staffe di sostegno del termosifone sotto la finestra è stata trovata divelta, la serratura della porta rotta. Elementi che potrebbero confermare sia la versione della famiglia Omerovic sia quella dei poliziotti: Hasib si è chiuso dentro per sfuggire ai poliziotti, che lo hanno inseguito? Oppure gli agenti hanno forzato la porta per controllare cosa stava accadendo in camera e impedire che l'uomo si buttasse?

Ancora nessuna perizia sulle ferite riportate da Hasib

L’appartamento a oggi non è stato posto sotto sequestro, e nessun medico legale ha ancora analizzato le ferite riportate dal 36enne per capire se siano compatibili con una caduta o con un pestaggio, come sostiene la famiglia. Il pm Stefano Luciani, che indaga insieme con l'aggiunto Michele Prestipino sotto il coordinamento del procuratore capo Francesco Lo Voi, ha affidato le indagini alla squadra mobile, e testimonianze ed elementi sono ancora tutti in fase di acquisizione. Nessuno è ancora iscritto nel registro degli indagati, ma le posizioni al vaglio sono 8: quelle dei quattro agenti che erano nell'appartamento, e quelle di altri quattro che quella mattina erano in via Aleandro e sono rimasti in strada, senza salire.

Lunedì intanto al commissariato Primavalle arriverà il nuovo dirigente, Roberto Ricciardi, che ha diretto la polizia amministrativa alla Questura di Viterbo. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha infatti disposto la sostituzione del dirigente e del vice dirigente del commissariato, una misura riorganizzativa che sarebbe stata presa anche "al fine di ristabilire un clima adeguato al suo interno".