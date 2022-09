Disabile giù dalla finestra, non ci sono telecamere utili. Otto le posizioni dei poliziotti al vaglio

Continuano le indagini sul caso di Hasib Omerovic, il disabile caduto giù dalla finestra di un appartamento a Primavalle. Dopo la caduta da 9 metri e il coma, il 36enne rom si è svegliato, sta meglio anche se le sue condizioni restano gravi. Su quanto successo lo scorso 25 luglio bisogna fare ancora chiarezza.

8 le posizioni al vaglio

Gli accertamenti si concentrano sulle posizioni di 8 persone appartenenti alla polizia di Stato. Agli atti nel fascicolo aperto in procura a Roma dopo l'esposto presentato dalla famiglia in cui si procede per tentato omicidio è stata acquisita la relazione di servizio oggetto di accertamenti e non si esclude che si possa ipotizzare altri reati, tra cui il falso.

Intanto dalle verifiche effettuate è emerso che in via Gerolamo Aleandri, nelle vicinanze dell'abitazione degli Omerovic, non ci sono immagini di impianti di videosorveglianza utili alle indagini. L'indagine si sta svolgendo insieme alla Squadra Mobile con la piena collaborazione da parte della polizia di Stato e i poliziotti coinvolti nel caso saranno sentiti dagli inquirenti per chiarire la dinamica dei fatti.

Mercoledì i legali della famiglia di Hasib hanno incontrato il pm titolare delle indagini e al termine del colloquio hanno lasciato piazzale Clodio senza rilasciare dichiarazioni. Da quanto emerso fino ad ora, il blitz dei poliziotti in casa di Hasib Omerovic è avvenuto senza un mandato della procura.

I punti oscuri e cosa sappiamo

Bisognerà capire se si sia trattato di una azione coordinata da un funzionario o di una decisione presa dai quattro in borghese. In questo ambito determinate sarà il materiale trasmesso a piazzale Clodio, a cominciare dalla relazione di servizio fornita dal commissariato Primavalle. Gli inquirenti analizzeranno i documenti e in caso di gravi incongruenze potrebbero ipotizzare anche altre fattispecie come il falso in atto pubblico.

Secondo quanto emerge dalla denuncia, gli agenti intervenuti avrebbero riferito ai familiari, che al momento della perquisizione non erano in casa, che Hasib "sarebbe rimasto tranquillo, tanto che gli stessi gli avevano scattato delle foto, ma mentre stavano andando via, avrebbero sentito alzare la tapparella della finestra della camera da dove si sarebbe buttato". Obiettivo primario è quindi ricostruire in modo dettagliato cosa sia successo in casa.