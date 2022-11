"Hasib Omerovic picchiato e buttato dalla finestra per i piedi dai poliziotti"

Hasib Omerovic sarebbe stato minacciato e picchiato dai poliziotti. Poi lo avrebbero afferrato per i piedi gettandolo dalla finestra della stanza da letto in cui abitava con la famiglia. Questa la ricostruzione fatta di quanto successo lo scorso 25 luglio, secondo i pubblici ministeri che indagano sul caso del disabile di 36 anni precipitato dalla finestra di un appartamento nel corso di un intervento della polizia di Stato, nelle case popolari di via Girolamo Aleandro, a Primavalle.

Hasib Omerovic resta ricoverato in gravi condizioni. Dopo le denunce della famiglia e le prime indagini, la procura di Roma ha ricostruito quando sarebbe accaduto. Il reato contestato ai quattro poliziotti autori del blitz, tre uomini e una donna, tutti prima dei fatti in servizio nel commissariato di Primavalle, è tentato omicidio.

Non solo. Sempre secondo la procura i poliziotti avrebbero anche mentito ai loro superiori su quanto successo, scrivendo nella relazione di servizio che il disabile si sarebbe lanciato da solo nel vuoto dalla finestra. Omettendo anche che il 36enne di etnia rom è stato picchiato e che era stata sfondata una porta interna dell'appartamento. Per questo ora l'accusa nei loro confronti è anche di falso.

Le accuse sono ovviamente da provare. Il caso è emerso dopo le denunce della famiglia, rilanciate in conferenza stampa alla Camera dal parlamentare Riccardo Magi e dall'associazione 21 Luglio. In una occasione, il 29 settembre scorso, la famiglia Omerovic e i loro avvocati mostrarono anche le foto dell'appartamento danneggiato dopo il controllo degli agenti di polizia, poi ancora il manico di una scopa rotta, la serratura della camera da letto di Hasib recuperata dalla famiglia Omerovic dopo che era stata divelta dalla porta e ancora la drammatica scena di Hasib Omerovic riverso nel cortile della sua abitazione.

Inoltre ci sarebbe un giallo relativo ai vestiti di Hasib. "Gli indumenti che l'ospedale ha consegnato alla famiglia sono diversi da quelli che il ragazzo indossava al momento dalla caduta dalla finestra del suo appartamento", ha detto l'avvocato Salerno. "L'ospedale ha consegnato un pantaloncino marrone e un paio di scarpe blu mentre Hasib indossava un pantalone nero arrotolato sulle ginocchia e scarpe diverse da quelle restituite".

"La ricerca della verità sta portando a trovare una piena corrispondenza tra la versione della famiglia di Hasib, frutto della testimonianza della sorella Sonita, e le conclusioni alle quali sembrerebbe essere arrivato il pm che conduce le indagini. Non smetteremo di tenere alta l'attenzione affinché vengano individuati i responsabili di una vicenda assurda e di una gravità inaudita", ha commentato Carlo Stasolla, portavoce della 21 Luglio.