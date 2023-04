Caso Omerovic, disposta l'interdittiva per uno degli agenti indagati per falso

Il tribunale del Riesame di Roma ha disposto un'interdittiva di un anno dal servizio per A.S., uno dei poliziotti indagati per falso in relazione all'annotazione di servizio redatta dopo l'intervento nell'abitazione di Hasib Omerovic, il 36enne sordomuto precipitato dalla finestra della sua abitazione di Primavalle il 25 luglio scorso, durante un intervento degli agenti del commissariato Primavalle.

Il Riesame ha quindi accolto l'appello della procura, ma l’avvocato del poliziotto ha annunciato l’intenzione di impugnare la decisione davanti alla Cassazione. Secondo i giudici del tribunale della libertà, per il poliziotto "sussiste una solida provvista indiziaria con riferimento al delitto di falso ideologico in atto pubblico’’, perché l'agente, lo scorso 25 luglio ''sottoscriveva l'annotazione, nella quale venivano descritte in modo difforme dal reale le modalità dell'intervento effettuato nell'abitazione di Omerovic''. Per i giudici inoltre "sussiste nei confronti del poliziotto il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede''.

La "spedizione" punitiva nella casa di Primavalle

Hasib Omerovic era stato trovato gravemente ferito nel cortile della casa di via Gerolamo Alessandri in cui viveva con la famiglia. Stando a quanto ricostruito, la caduta è avvenuta nel corso di una perquisizione condotta all’interno dall’abitazione da alcuni poliziotti che avevano ricevuto segnalazione del fatto che Omerovic, affetto da disabilità, avesse “molestato delle ragazzine” nel quartiere. L’inchiesta della procura di Roma è coordinata dal procuratore aggiunto Michele Prestipino e dal pm Stefano Luciani.

Nel registro degli indagati è stato iscritto, con l’accusa di tortura, Andrea Pellegrini, che si trova attualmente ai domiciliari e che secondo quanto ricostruito durante le indagini sarebbe entrato "all'interno dell'abitazione, e immediatamente e senza alcun apparente motivo" avrebbe colpito Omerovic "con due schiaffi”, accusandolo di avere scattato fotografie a una minorenne, puntandogli poi contro un coltello. Sempre secondo quanto si legge nell'ordinanza riportata dalle agenzie di stampa, il poliziotto avrebbe poi sfondato la porta della stanza da letto di Omerovic, sebbene quest'ultimo "si fosse prontamente attivato per consegnare le chiavi".

Una volta dentro la stanza ha costretto il 36enne a sedere su una sedia e dopo avere strappato un filo della corrente del ventilatore "lo utilizzava per legare i polsi di Omerovic brandendo" ancora una volta "all'indirizzo dell'uomo il coltello da cucina, minacciandolo, urlando al suo indirizzo la seguente frase 'se lo rifai, te lo ficco nel c…' e "lo colpiva nuovamente con uno schiaffo e continuava ad urlare nei suoi confronti, dicendogli ripetutamente 'non lo fare più'".

L'intervento concordato telefonicamente, senza usare la radio

Altri agenti sono invece indagati con accuse, a vario titolo, di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici e depistaggio per avere redatto verbali finalizzati a coprire quanto accaduto all’interno dell’appartamento, una violenza culminata con la caduta di Omerovic dalla finestra. I giudici del Riesame, analizzando i verbali, hanno puntato l’attenzione sul fatto che l’intervento nella casa di via Aleandro non fosse stato stabilito via radio, come prevede la procedura, ma fosse stato concordato telefonicamente dalle due pattuglie arrivante sul posto.

La mattina dello scorso 25 luglio, in casa di Omerovic ''si presentavano ben due pattuglie, composte da quattro agenti, di cui due in borghese e due in divisa. Circostanza questa già di per sé anomala - sottolineano i giudici - considerato che l'attività da svolgere era quella di identificare un soggetto noto per essere del tutto innocuo ed anche affetto da disabilità, in quanto sordomuto; singolare anche che gli agenti abbiano deciso di entrare tutti e quattro nell'appartamento, pur non avendo alcun titolo per farlo''.

Per i giudici, insomma, gli agenti si sarebbero messi d’accordo per vedersi a casa di Omerovic e avrebbero fatto irruzione non per identificarlo, come sostenuto dall’inizio, ma di "dare una lezione a quest'ultimo, colpevole di avere importunato delle ragazze del quartiere; ciò è dimostrato dal comportamento tenuto da Pellegrini che, nel momento in cui la vittima apriva la porta dell'appartamento, la colpiva immediatamente e senza apparente ragione, dandole due schiaffi ed intimandole con tono alterato di non 'azzardarsi mai più' a molestare le ragazze del quartiere''. Di tutto ciò, proseguono le toghe, nel verbale non vi è traccia, "né tantomeno delle successive reali modalità dell'intervento effettuato nell'abitazione dell'Omerovic''.

"L'agente non dimostra alcun ravvedimento"

Nel rigettare l’istanza del poliziotto A.S., i giudici hanno fatto notare come l’agente "non dimostrava alcun ravvedimento, nel momento in cui nel corso dell'interrogatorio ridimensionava quanto dichiarato al suo superiore, affermando che gli schiaffi sferrati da Pellegrini a Omerovic non erano stati violenti e che la porta della stanza da letto era stata da lui aperta con una semplice spallata, lasciando intendere che la stessa fosse già danneggiata”. Circostanza non vera, proseguono, così come non sono risultate vere le altre dichiarazioni dell’agente, ''rese a cinque mesi dai fatti, quando la persona offesa era ancora ricoverata in terapia intensiva a causa della gravità delle lesioni riportate". Dichiarazioni che “non sembrano denotare una presa di distanza dalle condotte illecite né la volontà di aiutare gli inquirenti a fare luce sulla vicenda''.

Per un'altra poliziotta che ha partecipato all'intervento i giudici hanno invece ritenuto di non accogliere l'appello per l'applicazione dell'interdettiva avanzata dai pm: il Collegio ha ritenuto che, anche se quella in casa di Omerovic appare a tutti gli effetti come una spedizione punitiva, la poliziotta non ne fosse a conoscenza in quanto appena entrata in servizio e senza alcuna familiarità con Omerovic, noto invece agli altri agenti.