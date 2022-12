Caso Omerovic, i poliziotti in chat: "Pariamoci dall'onda di m**** che sommergerà tutti"

Sapevano che avrebbero dovuto "pararsi il cu**" quando il caso di Hasib Omerovic sarebbe finito sui giornali. Tra chat, confidenze e chiamate - secondo l'accusa - gli agenti coinvolti nell'anomala ispezione fatta a casa del 36enne rom precipitato dalla finestra del suo appartamento lo scorso 25 luglio, nel tentativo di fuggire, sarebbero stati consapevoli di quanto poi è accaduto.

Hasib Omerovic, in sostanza, non aveva tentato il suicidio gettandosi dalla finestra come era stato annotato nella relazione di servizio del 25 luglio. Che l'intervento non si fosse svolto come descritto da Andrea Pellegrini, il poliziotto ora ai domiciliari e indagato insieme ad altri 4 colleghi, era già emerso prima della conferenza stampa del 12 settembre, quando la famiglia Omerovic aveva denunciato i fatti.

La telefonata

Nell'ordinanza firmata dal gip Damizia, c'è una telefonata fatta il 25 luglio ad un collega da Andrea Pellegrini. Una chiamata che potrebbe rappresentare un tassello fondamentale nell'impianto accusatorio della procura in una vicenda definita "grave" dal capo della polizia Lamberto Giannini, che ha rivendicato "trasparenza" nel ricostruire il caso, ma anche "serenità e orgoglio per aver fatto quello che bisognava fare".

Dopo l'intervento delle forze dell'ordine nell'appartamento di via Gerolamo Aleandro, Pellegrini chiamò un agente della polizia locale affermando che "la persona (intesa come Hasib Omerovic ndr) si era buttata di sotto una volta che loro erano giù nel cortile". Per il giudice si tratta di una "anomalia" che "assume al contempo valenza indiziaria del fatto che le cose non fossero andate come riferito nell'annotazione dal Pellegrini".

L'agente della locale è stato ascoltato dagli uomini della squadra mobile e ha raccontato che la mattina del 25 luglio gli agenti di Primavalle andarono al loro comando per rintracciare l'abitazione di Omerovic. A presentarsi fu proprio Pellegrini, che lui conosceva, e un altro collega, entrambi in borghese. I due, scrive il Gip, chiesero se aveva informazioni circa una persona rom, sordomuta che girava il quartiere perché arrivarono segnalazioni nel quartiere per molestie sulle donne.

Nel pomeriggio, l'agente della locale, ha poi aggiunto di aver ricevuto una telefonata da Pellegrini - da un altro cellulare - che "stranamente lo ragguagliava del fatto che l'accertamento era finito male". Una anomalia, secondo il gip Damizia, che "appare ancora maggiore considerato che dai tabulati non risulta alcuna telefonata in quell'orario, in partenza dal cellulare di Pellegrini verso il cellulare dell'agente".

"Pararsi il cu**"

Non solo. Importante ai fini investigativi l'annotazione di servizio che ha portato all'iscrizione di altri quattro agenti per il reato di falso e depistaggio, oltre Pellegrini. Sul punto, viene citato anche un messaggio che un ispettore inviò ad una collega del commissariato Primavalle. Per l'agente era necessario redigere una nuova relazione di servizio su quanto appurato nelle settimane dopo i fatti per "pararsi il c.. dall'onda di m...che quando arriva sommerge tutti". I due poliziotti, poco prima del messaggio inviato via WhatsApp, avevano avuto un colloquio telefonico durante il quale una agente ha raccomandato il collega di svolgere in modo accurato le indagini poiché le cose "non stanno come hanno scritto gli operanti".

Ecco come appare, secondo l'accusa, importante anche il racconto fornito agli uomini della squadra mobile da uno degli agenti presenti. "Ho provato un senso di vergogna" per non essere intervenuto e fermare quanto stava accadendo, ha raccontato ai colleghi che lo hanno ascoltato per ore.

Il gip scrive che il poliziotto, testimone oculare, "ha riferito di essersi limitato a confidare alcune cose (la porta sfondata a un collega e gli schiaffi a un altro) e di essersi in qualche modo determinato a sottoscrivere la relazione di servizio, il cui contenuto non era corrispondente a quanto avvenuto, perché Pellegrini è pur sempre un suo superiore, di cui in qualche modo subiva il peso e gli atteggiamenti, e che soltanto quando la pressione delle notizie di stampa sulla vicenda si era fatta insostenibile aveva finalmente sentito l'esigenza di recarsi dal dirigente per 'riferire le cose come erano andate perché in queste situazioni è inutile cercare di nasconderle".