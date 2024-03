Due chili di 'fumo' e resina di hashish in casa, nei guai 30enne di San Basilio

Oltre due chili di "fumo" e resina di hashish. Nei guai è finito un 30enne. La droga scoperta e sequestrata nel suo appartamento a San Basilio.

Sono stati i carabinieri della locale stazione, in via Giggi Spaducci, ad arrestare il 30enne romano, già noto alle forze dell’ordine. Fermato per un controllo e sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 2,280 chili di hashish e di 30 grammi di resina, e della somma contante di 4.410 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Controlli a San Basilio

I controlli antidroga dei carabinieri hanno interessato le piazze di spaccio di San Basilio e dei quartieri limitrofai. In via Lanciano, gli stessi militari hanno notato un romano di 23 anni, disoccupato e con precedenti, mentre si aggirava con fare sospetto. Il controllo successivo, ha spinto i militari ad effettuare la perquisizione personale e domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare un involucro di cellophane di 2,7 grammi di cocaina e la somma contante di 170 euro, ritenuta provento della pregressa attività di spaccio.

Infine, la scorsa notte in via Luigi Gigliotti, al termine di una mirata attività, i carabinieri hanno arrestato 3 uomini: un cittadino peruviano di 32 anni, senza dimora, un italiano di 20 anni, e un romeno di 29, tutti con precedenti, sorpresi subito dopo aver ceduto dello stupefacente a due persone che sono state poi identificate e segnalate alla prefettura. Una volta perquisiti sono stati trovati in possesso di 1,2 grammi di cocaina e uno di hashish.

Tutti gli arresti sono stati convalidati.