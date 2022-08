In auto con la mamma nasconde mille dosi di hashish sotto il sedile della vettura

Quasi mille dosi di hashish nascoste in un marsupio sotto il sedile di un'auto. Un arresto come tanti ne vengono effettuati ogni giorno dagli investigatori. A rendere particolare la scoperta il fatto che il ragazzo poi fermato dai carabinieri, trasportasse il "fumo" nella vettura in quel momento guidata dalla madre, risultate poi completamente estranea ai fatti.

Il giovane di 19 anni , proveniente da un comune della valle dell'Aniene della provincia di Roma, è stato controllato dai carabinieri della stazione di Colleferro mentre si trovava a bordo di un’autovettura - condotta dalla madre - in piazza Matteotti. Nel corso delle verifiche, il ragazzo è stato trovato in possesso di due panetti di hashish dal peso complessivo di 148 grammi (corrispondenti a 922 singole dosi), occultati in un marsupio nascosto sotto il sedile.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire anche un bilancino e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Il 19enne, al termine delle formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria di Velletri in attesa dell’odierna udienza di convalida dell’arresto.

L'arresto è arrivato nell'ambito del controllo del territorio da parte dei militari della compagnia di Colleferro, impegnati quotidianamente in una sistematica e capillare attività tesa a garantire alla collettività maggiori standard di sicurezza.

In tale ambito, in via dei Pioppi, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia colleferrina hanno denunciato un 23enne della provincia di Frosinone sorpreso alla guida di un’autovettura senza aver mai conseguito la patente di guida: nello stesso contesto il veicolo è stato sequestrato e nei confronti del giovane è scattata anche una sanzione amministrativa di circa 2.000 euro.

Ubriaco alla guida

Qualche ora più tardi, in via Fontana dell’Oste, gli stessi militari hanno denunciato un 56enne di Colleferro che, in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione smodata di alcool, si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari volti a verificare lo stato di ebbrezza. In questo caso per il 56enne è scattato anche il ritiro della patente.

Hashish e marijuana ad Artena

Ad Artena (comune della provincia di Roma), a finire nel mirino dei militari del stazione di Colleferro, è stato un 36enne del posto, controllato su via Giulianello, dove è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di hashish, la perquisizione presso la sua abitazione ha consentito di rinvenire altri 2 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana nonché un bilancino di precisione. Anche per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La movida di Colleferro

Nella zona cosiddetta movida di Colleferro, a finire nei guai sono stati due giovani - uno di Frosinone e l’altro di Anagni - controllati dai militari della stazione di Colleferro, sono stati trovati in possesso rispettivamente di circa 3 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina, entrambi sono stati segnalati all’autorità competente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

I controlli stradali

L’attività straordinaria di controllo del territorio ha consentito l’identificazione di 193 persone, il controllo di 131 veicoli e di 26 soggetti agli arresti domiciliari, eseguire 2 perquisizioni personali nonché 8 interventi per segnalazioni di persone e/o veicoli sospetti pervenute al numero di emergenza 112 ed elevare 12 contravvenzioni ai sensi del codice della strada per un importo complessivo di circa 4.000 euro, con la decurtazione di 10 punti dalla patente di guida.

L’operazione condotta dei militari della compagnia di Colleferro si inserisce in una più ampia attività di prevenzione, disposta in tutta la provincia dal comando provinciale carabinieri di Roma, con particolare attenzione ai luoghi di maggiore aggregazione frequentati dalle famiglie, e soprattutto dai più giovani, per garantire maggiore sicurezza e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.