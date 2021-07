Droga e munizioni in casa a San Basilio, 58enne in manette

Non solo "fumo" ma anche munizioni e proiettili. Siamo a San Basilio dove la polizia ha poi arrestato un uomo di 58 anni. La scoperta nell'ambito delle attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti attuate dagli investigatori della Squadra Mobile di Roma.

In tale contesto è stato il personale dei 'Falchi' della Sesta Sezione Contrasto al Crimine diffuso della Questura di Roma a trovare nell'abitazione dell'uomo nel quartiere della periferia nord est della Capitale un chilo e mezzo di hashish, suddiviso in diverse confezioni, oltre 50 proiettili calibro 12 per fucile e 9x21 per arma corta.

L’uomo è stato, pertanto, tratto in arresto ed associato presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.