Il motociclista con un chilo di hashish nello zaino

Fermato per un normale controllo stradale è stato trovato con oltre un chilo di hashish nello zaino. A finire nei guai un motociclista. Il centauro è stato fermato per un controllo stradale dagli agenti del commissariato di Civitavecchia a Santa Marinella. Pregiudicato, con precedenti specifici, è stato trovato in possesso di 1002 grammi di 'fumo'. Successivamente gli agenti, durante la perquisizione domiciliare a casa dell'uomo, hanno sequestrato una modica quantità dello stesso stupefacente ed una bilancina di precisione utilizzata per il confezionamento dello stesso.

L'arresto è arrivato nell'ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti attuatto dal personale della squadra di polizia giudiziaria del commissariato del comune aeroportuale.

In tale contesto, a seguito di un ulteriore controllo su strada, gli agenti hanno fermato un cittadino romeno, trovato in possesso di ulteriori 1005 grammi di hashish. Inoltre, nell'ambito dei controlli è stato denunciato in stato di libertà un giovane civitavecchiese anch’esso trovato in possesso di 96,88 grammi di hashish.

Alla convalida dell'arresto è seguita l'applicazione, a carico di entrambi gli arrestati della misura cautelare dell'obbligo di presentazione presso gli uffici di Polizia disposta nei loro confronti dall'autorità giudiziaria.