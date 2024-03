La cioccolata è stupefacente: l'hashish per lo spaccio nei finti Twix, Kinder Bueno e Mars

Quattro chilogrammi di hashish nascosti nelle carte dei Kinder Bueno, dei Twix, dei Mars e degli Snickers. Un dolce stratagemma che però non ha evitato l'arresto a un trentunenne romano che a Montespaccato trasportava così la droga per lo spaccio. L'uomo, fermato vicino casa, aveva in una busta 81 dosi di "cioccolata" nella carta per dolciumi.

A notare il 31enne è stato un carabiniere libero dal servizio che lo aveva visto tra due auto nel pomeriggio di martedì in via Vincenzo Montenovesi armeggiare in una busta piena di cioccolata. Dolci che, però, erano appunto stupefacenti.

Il ragazzo fermato ha provato a difendersi dicendo che quella roba non fosse sua, ma stava facendo una consegna. In casa, però, i carabinieri gli hanno trovato altri 63 grammi di hashish e un bilancino. Arrestato e portato in casa, la sua posizione è ora al vaglio della magistratura.