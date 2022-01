San Basilio, coppia "stupefacente": vendono hashish e cocaina a cinque persone

Vendevano in strada droga a cinque clienti. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Montesacro, hanno arrestato un 56enne originario della provincia di Foggia e un una 32enne romana.

I due, già noti alle forze dell’ordine, sorpresi in via Carlo Tranfo, a San Basilio, mentre cedevano droga a cinque acquirenti. Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di 21 dosi di cocaina e cinque di hashish, oltre a 120 euro in contanti, appena incassati dalla vendita illecita.