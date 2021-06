Un appartamento vuoto per nascondere hashish e cocaina, sotto al letto 16 chili

Una casa dove abitare ed un'altra dove nascondere "fumo", "erba" e la cocaina da vendere, 16 chili per la precisione. Siamo al Don Bosco dove la polizia ha poi smascherato lo stratagemma del pusher sequestrando la droga ed arrestandolo per detenzione ai fini di spaccio.

Sono stati gli agenti del commissariato San Lorenzo, diretto da Giuseppe Rubino, impegnati in un’ attività investigativa sviluppatasi in servizi di osservazione, appostamenti e pedinamenti a risalire ad un 47enne romano, dedito alla attività di spaccio nella zona adiacente a via Lucio Mummio. In particolare nei giorni scorsi i poliziotti, dopo averlo seguito fino ad un cancello di un edificio all’interno del quale l’uomo è entrato, hanno deciso di sottoporlo a controllo.

Trovato in possesso di un mazzo di chiavi e di 32,5 grammi di cocaina, i poliziotti hanno poi effettuato una perquisizione, non nella casa dove l’uomo ha detto di abitare ma in quella corrispondente al cancello di ingresso dove è stato fermato. Hanno così scoperto sotto il letto 15,5 chili di hashish, 523 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Altri 15,9 grammi di marijuana, 73,1 grammi di hashish ed un altro bilancino di precisione sono stati trovati nella sua residenza ufficiale.

L'uomo, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti.

Arresto per droga a Pietralata

E’ stato invece arrestato nel corso del serrato pattugliamento del territorio da parte degli agenti della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, un 28enne originario di Colleferro. In particolare i poliziotti hanno notato il giovane scendere dalla macchina e incamminarsi frettolosamente verso via di Pietralata, dove, il 28enne, accortosi della presenza dei poliziotti si è disfatto di un grosso involucro contenuto nella tasca laterale dei pantaloni, gettandolo a terra.

La successiva perquisizione del giovane ha fatto scoprire agli agenti un altro pacco, nell’altra tasca del pantalone, all’interno del quale, come in quello rinvenuto sotto la macchina c’era dell’hashish, per un peso complessivo di 1 chilo e 5 mila euro in contanti, invece, sono stati rinvenuti poi dagli agenti delle volanti e dalla squadra di polizia giudiziaria del commissariato Sant'Ippolito, diretto da Roberto Cioppa, nella sua abitazione. Al termine delle operazioni di rito anche per il giovane sono scattate le manette. Sequestrato il telefono cellulare.