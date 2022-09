Seguono i clienti e trovano il pusher, l'hashish nascosto nella cassetta dei fili elettrici

Quasi 1,5 chili di hashish nascosti nella cassetta dei fili elttrici. A smascherare il nascondiglio del pusher in zona Marconi la polizia, dopo avere seguito i clienti dello spacciatore. Sono stati gli agenti del XI distretto San Paolo ad arrestare un 20enne italiano, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli investigatori, durante un servizio specifico in via dei Prati dei Papa, notando uno strano andirivieni da una palazzina limitrofa, hanno deciso di fermare alcune persone, scoprendo che le stesse avevano appena acquistato della droga. Seguendo la pista degli acquirenti, i poliziotti sono quindi arrivati fino all’appartamento del 20enne dove hanno trovato, in camera da letto, celata all’interno della cassetta dei fili elettrici, circa 1,4 chili di hashish e 4000 euro in contanti.

Inoltre hanno rinvenuto un bilancino di precisione, del materiale idoneo al confezionamento della sostanza e appunti manoscritti riportanti le indicazioni d'importi di denaro. L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria con la misura cautelare degli arresti domiciliari.