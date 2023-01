Trullo: 10 chili di hashish ed una balestra in casa, nei guai 48enne

Dieci chili di "fumo" ed una balestra detenuta abusivamente. Questo quanto costato un arresto ed una denuncia ad un romano di 48 anni. Siamo al Trullo, dove i carabinieri della locale stazione e quelli del nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno fermato in flagranza di reato il pusher, con precedenti.

L’uomo a seguito di un controllo, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente dello stupefacente, che è stato poi rinvenuto e sequestrato, mentre si trovava in compagnia di un romano di 43 anni. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai militari di sequestrare a casa del 48enne, ben 10,5 chili di hashish, suddivisa in 11 involucri sigillati mentre, a casa dell’altro soggetto i militari hanno rinvenuto 1.3 grammi della medesima sostanza e una balestra con 39 frecce abusivamente detenuta. L’uomo è stato denunciato per detenzione abusiva di armi o munizioni.

Spaccio di cocaina

Sono invece stati i militari del nucleo operativo della compagnia Roma San Pietro ad arrestare un 55enne romano, sorpreso mentre stava cedendo alcuni grammi di cocaina in cambio di 150 euro, ad un soggetto che è stato identificato e segnalato alla locale autorità. A seguito della perquisizione personale, veicolare e domiciliare i militari hanno rinvenuto complessivamente 87 grammi di cocaina nonché materiale utile a tagliare e confezionare la droga e nel contesto dell’attività hanno denunciato un uomo, per concorso nel reato poiché è stato sorpreso mentre si allontanava con fare nervoso, dall’abitazione dell’arrestato con addosso le chiavi d’ingresso dell’appartamento.