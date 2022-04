Vendono droga a una 14enne: arrestati tre pusher

Oltre una decina di persone arrestate per spaccio di droga in meno di 48 ore, e tra loro ci sono anche tre pusher che hanno venduto hashish a una quattordicenne.

A individuarli sono stati i carabinieri della stazione San Pietro, che hanno notato tre ragazzi passare qualcosa a una ragazzina. Sono intervenuti e hanno trovato quest’ultima con una dose di hashish.

Hanno quindi identificato i tre pusher, un 19enne e un 22enne delle Filippone e un 21enne romani, e condotto una perquisizione nelle loro case trovando piccoli quantitativi di sostanza dello stesso tipo.

Spaccio, 10 arresti tra l'Eur e San Basilio

I controlli del carabinieri contro lo spaccio hanno riguardato, nelle ultime 48 ore, diverse zone della città. Coordinati dalla procura i militari del comando provinciale hanno seguito una serie di blitz sia in centro sia in periferia, arrestando 13 persone.A Montespaccato, per esempio, è toccato a due uomini di 40 e 56 anni, entrambi con precedenti, sorpresi a cedere mezzo grammo di cocaina a un acquirente. Le operazioni di controllo estese alla loro abitazione hanno consentito di sequestrare altri 50 grammi di cocaina e 1.250 euro, ritenuti provento di spaccio.

In viale Giustiniano Imperatore, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno arrestato un romano di 30 anni, tenuto da tempo sotto controllo per un viavai sospetto di persone intorno a casa sua. Venerdì hanno fatto scattare un controllo e, proprio nell’appartamento, hanno trovato quasi mezzo chilogrammo di marijuana, 10 grammi di hashish e 2,2 grammi di cocaina divisi in dosi pronte per essere vendute.

Oltre mezzo chilo di hashish invece, è stato sequestrato dai carabinieri della stazione Roma Alessandrina a un romano di 24 anni. Il giovane, notato in atteggiamento sospetto mentre circolava a bordo di uno scooter di grossa cilindrata, è stato avvicinato dalla pattuglia che gli ha intimato di accostare per un controllo. Lui ha invece accelerato tentando di fuggire, ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Nel vano sottosella, i militari hanno trovato i panetti di hashish. Nei suoi confronti, oltre all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è scattata anche quella di resistenza a pubblico ufficiale.

In via Walter Tobagi, gli uomini della compagnia Casilina hanno arrestato un ragazzo romano di 23 anni, incensurato, sorpreso con 14 dosi di cocaina e 375 euro, ritenuto provento dello spaccio; a Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia, i militari della stazione locale hanno arrestato due ragazzi originari di Avellino di 25 e 29 anni e un romano di 53 anni trovati con 90 dosi di cocaina, circa 200 euro in contanti e un coltello. Il 53enen è stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Altri arresti sono stati effettuati in zona Porta Portese - un 37enne cittadino albanese, senza fissa dimora, trovato con 4 dosi di cocaina e 610 euro in contanti - e a San Basilio, dov e un 60enne romano è stato fermato per un controllo a bordo della sua auto ed è stato trovato in possesso di cocaina, trovata anche a casa sua.