Giardinetti: giocattoli con sorpresa stupefacente, sequestrati 1,5 chili di hashish

In manette un giovane pusher. L'arresto da parte degli uomini della Guardia di Finanza

Giocattoli con sorpresa stupefacente. Succede a Giardinetti dove la Guardia di Finanza ha arrestato un giovane pusher trovato in possesso di 1,5 chili di hashish.

A scoprire il deposito della droga nel corso del weekend i "baschi verdi" del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma che hanno concluso una operazione finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona est di Roma. Era diverso tempo che i militari, in occasione dell'assiduo controllo del territorio, effettuato soprattutto nelle zone più colpite dal fenomeno del traffico di droga, raccoglievano segnalazioni di un'intensa attività di vendita di hashish in zona Giardinetti. Gli approfondimenti investigativi hanno quindi permesso ai militari delle Fiamme Gialle di individuare la base dello spaccio in un'abitazione del quartiere del VI Municipio delle Torri.

Entrati nell'appartamento di un giovane pregiudicato, i finanzieri hanno infatti scoperto un'ingente quantitativo di "I" ed il relativo materiale per il confezionamento e la preparazione delle dosi fra cui un bilancino elettronico di precisione.

Una camera da letto nella quale il pusher aveva nascosto notevoli quantitativi di sostanza stupefacente, con tre buste di carta contenenti dosi già pronte alla vendita occultate dentro ad alcuni giocattoli.

Al termine della perquisizone i finanzieri hanno quindi trovato e sequestrato circa 1,5 chili di hashish, da cui si sarebbero potute ricavare 25mila dosi che avrebbero fruttato allo spacciatore circa 20mila euro. Giudicato con rito direttissimo il ragazzo è stato condannato a tre anni di reclusione (agli arresti domiciliari) con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.