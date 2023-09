Omicidio Rossella Nappini, chi è l'uomo fermato per il delitto. Il punto sulle indagini

Adil Harrati, il cittadino marocchino di 45 anni fermato per l’omicidio della 52enne Rossella Nappini, non parla. Da quando è stato rintracciato dagli investigatori della squadra mobile nel suo appartamento di Torrevecchia, la notte stessa del delitto, si è chiuso in un ostinato silenzio. Nel carcere di Regina Coeli attende l’interrogatorio davanti al gip per la convalida del fermo, nel frattempo i poliziotti continuano a scavare nel suo passato, e in quello della vittima, per cercare di capire cosa sia accaduto e l’esatto movente alla base dell’ennesimo femminicidio.

Gli investigatori lo accusano di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. Secondo loro, Harrati è arrivato in via Giovanni Allievo, dove Nappini, infermiera al San Filippo Neri, viveva con la madre, già armato di coltello e con l’intenzione di uccidere. Non è chiaro che cosa sia successo nell’androne del palazzo dove la donna è stata colpita con numerosi fendenti soprattutto all’addome: è possibile che l’uomo l’abbia aspettata e poi aggredita, o che i due avessero un appuntamento sotto casa. Ed è solo uno dei tanti nodi da sciogliere.

Gli inquirenti stanno infatti cercando di capire anche per quanto tempo i due si siano frequentati, e se la relazione fosse effettivamente finita. Harrati e Nappini si erano conosciuti la primavera scorsa, ed era nata appunto una relazione che stava però causando alla donna problemi. Familiari e conoscenti hanno confermato che lei era preoccupata, ma il 45enne era stato visto diverse volte in via Allievo, e non è chiaro quanto Nappini fosse d’accordo con queste visite. L’uomo, stando ad alcune testimonianze, avrebbe voluto trasferirsi da lei, eventualità che sia la donna sia la madre avevano escluso.

Come è stata uccisa Rossella Nappini

Le indagini sono finalizzate anche a capire come esattamente sia stata uccisa l'infermiera. Le grida della donna hanno squarciato il silenzio di via Allievo nel pomeriggio di lunedì, e quando nell'androne del palazzo sono accorse le prime persone, due studenti di medicina, le sue condizioni erano ormai gravissime: impossibile salvarla, le ferite erano troppo gravi.

Alcuni parenti hanno riferito che la donna stava uscendo per andare a ritirare dei soldi e fare alcune commissioni, ma non è ancora chiaro se il killer sia arrivato all'improvviso e sia nata una lite degenerata nel sangue, o se le abbia teso un agguato e abbia colpito in pochi istanti. Ancora, non è escluso neppure che in qualche modo potessero avere un appuntamento, anche se gli inquirenti tendono a considerare questa ipotesi di gran lunga la meno probabile.

Fondamentale è stata la testimonianza della madre di Nappini, che quando ha sentito le urla della figlia si è affacciata alla finestra e ha visto un uomo allontanarsi in tutta fretta. L'arma del delitto, si presume un coltello, non è ancora stata ritrovata.

Chi è Hadil Harrati

Hadil Harrati, 45 anni, vive in Italia ormai da una decina d’anni e si manteneva facendo lavori edili. Da qualche tempo abitava a Torrevecchia, in un appartamento in condivisione con altre tre persone. In passato aveva svolto alcuni lavori proprio nello stabile di via Allievo, e non è escluso che proprio in quell’occasione abbia conosciuto Nappini.

Una fiaccolata per ricordare Rossella Nappini

Per giovedì 7 settembre, intanto, la Asl Roma 1 ha organizzato una fiaccolata per ricordare Rossella Nappini. Appuntamento alle 19 davanti al San Filippo Neri: "Sarà un momento per ricordarla insieme, stringerci in un abbraccio e riflettere su quanto successo - hanno fatto sapere dalla Asl - È stata uccisa una donna, ancora una volta. Questa donna era una nostra infermiera, lavorava all’ospedale San Filippo Neri. Era parte integrante della nostra comunità ed è doveroso che tutta la ASL Roma 1 si unisca simbolicamente nel cordoglio - insieme al Commissario Quintavalle e alla Direzione Aziendale - e nella espressione di ferma condanna della violenza, in ogni sua forma. Un femminicidio non è mai solo un episodio di cronaca. Per questo non dobbiamo mai cedere alla banalizzazione di un simile dramma ma restare vicini a questa famiglia e a quella di tutte le vittime. Non esistono motivazioni reali per simili gesti, si tratta di una barbarie che dovrebbe farci riflettere e vergognare tutti".