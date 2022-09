Sparisce dopo essere andato in cerca di funghi, trovato morto dal figlio

Lo ha trovato morto il figlio il giorno dopo averne denunciato la scomparsa. Sono finite in tragedia le ricerche di Gustavo Rossi, maresciallo dell'aeronautica in pensione di Montecelio, nel comune di Guidonia. Settantacinque anni, l'uomo aveva una casa a Rocca Cerri di Cambio, frazione del comune di Tagliacozzo in provincia de L'Aquila. Proprio dalla sua abitazione era uscito martedì mattina per andare in cerca di funghi. Mai tornato a casa i familiari ne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. La mattina dopo il tragico rinvenimento, con il 75enne trovato privo di vita in un'area nei boschi di Marsia nel vicino nel territorio di Carsoli.

La denuncia di scomparsa ai carabinieri della compagnia di Tagliacozzo - diretti dal capitano Piefranco Marianetti - nel pomeriggio di martedì 27 settembre, quando i familiari del 75enne ne hanno denunciato la scomparsa. Attivata l'unità di crisi carabinieri, protezione civile, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno cominciato le ricerche dell'uomo in una vasta area boschiva. Ricerche proseguite tutta la notte ma che non hanno dato esito.

A trovare il padre privo di vita nei pressi di un abbeveratoio in località Colli di Monte Bove è stato il figlio del maresciallo di Montecelio in pensione. Sul posto il medico legale ha poi accertato il decesso per cause naturali con la salma riaffidata ai familiari per le esequie.

A manifestare vicinanza ai familiari dell'uomo è stato poi il sindaco di Tagliacozzo Vincenzo Giovagnorio: "Mi giunge notizia che purtroppo Gustavo Rossi, di 75 anni, smarritosi nei boschi di Marsia, è stato ritrovato privo di vita dal figlio che incessantemente lo ha cercato insieme alle unità specializzate dei vigili del fuoco, della guardia di finanza, dei carabinieri e della protezione civile, unitamente ad alcuni volontari che sono giunti sul posto per dare un aiuto. Tutti abbiamo sperato in un epilogo felice della vicenda, ma la provvidenza ha disposto diversamente. Se può essere di consolazione, possiamo immaginare che comunque Gustavo abbia trascorso gli ultimi momenti di vita terrena tra le sue amate montagne e che ora il suo spirito sia libero di percorrerle eternamente in pace. A tutte le persone coinvolte nelle ricerche va il ringraziamento e il plauso della comunità di Tagliacozzo. L’amministrazione comunale ed io siamo vicini alla consorte, ai figli e a tutti i parenti in questo momento di dolore".