Auto cannibalizzate a Roma, i pezzi finiscono in provincia. Scoperto mega deposito a cielo aperto

Un mega deposito a cielo aperto di parti di auto è stato scoperto dai carabinieri in provincia di Roma. Durante un'articolata attività di controllo del territorio, con l'obiettivo di contrastare i furti di macchine, i militari si sono imbattuti in un terreno con all'interno motori e pezzi di carrozzeria.

Deposito di auto cannibalizzate a Guidonia

Il blitz è stato effettuato dalla tenenza di Guidonia Montecelio, insieme al nucleo carabinieri forestale di Guidonia e la Polizia Locale della Città dell'Aria. Ha visto protagonista un'area in via Trento, località Villalba di Guidonia. I militari hanno scoperto un deposito a cielo aperto con all'interno numerossimi pezzi di carrozzeria e motori, provenienti da automobili cannibalizzate, con ogni probabilità a Roma. Dove episodi di questo genere sono ormai all'ordine del giorno da diversi anni.

Denunciato a piede libero un 40enne

Nel terreno c'erano anche due mezzi autoarticolati, con all'interno altri pezzi di veicoli cannibalizzati. Nel corso dei controlli, i militari hanno individuato l'affittuario del terreno, un cittadino egiziano di 40 anni, che è stato denunciato a piede libero con l'accusa del reato di riciclaggio, del quale dovrà rispondere davanti alla magistratura di Tivoli. Le forze dell'ordine sono al lavoro per verificare la proprietà di quanto rinvenuto, per eseguire la restituzione ai proprietari.

I pezzi rubati finiscono in provincia

Lo scorso novembre a Tivoli Terme, neanche 3 km dal deposito di Villalba, sempre i carabinieri (stavolta di Tivoli) avevano scoperto un capannone all'interno del quale due uomini erano stati sorpresi a smontare e “tagliare” un furgone risultato rubato la settimana precedente. La perquisizione sul posto, ha permesso ai militari di rinvenire ulteriori nove autovetture, alcune già smontate in pezzi pronti per essere rivenduti. Ancora prima, a ottobre, un box con 15 autovettura in fase di smontaggio era stato scoperto in località Pichini, sempre Guidonia Montecelio.