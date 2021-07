Guidonia, l'appartamento diventa base dello spaccio: maxi sequestro di droga

Aveva trasformato il suo appartamento in una base dello spaccio. A scoprirlo sono stati i Falchi della sesta sezione 'Contrasto al Crimine diffuso' della Squadra Mobile della Questura di Roma, che hanno così arrestato un 30enne romano.

In particolare i poliziotti, dopo aver monitorato gli spostamenti del giovane ed averlo visto uscire da un appartamento a Guidonia, hanno proceduto al suo controllo. Sono stati cosí rinvenuti indosso allo stesso ben 6 chili di hashish. Nel corso della successiva perquisizione dell’appartamento, risultato al momento disabitato, sono stati trovati altri 8 chili di hashish, 205 grammi di cocaina, più materiale per il confezionamento della droga.

Al secondo piano dell’abitazione i poliziotti hanno poi scoperto una vera e propria piantagione di marijuana. 5 le piante sequestrate al termine dell’attività oltre a macchinari utilizzati per la coltivazione della sostanza stupefacente. Dopo gli atti di rito il 30enne è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.