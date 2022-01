Ai domiciliari per droga, in casa cocaina e hashish: arrestato 82enne

Ai domiciliari con la compagna 47enne proprio per reati legati alla droga, un 82enne di Guidonia è stato nuovamente arrestato dai carabinieri dopo la scoperta di altra droga e oltre 1.000 euro in contanti in casa.

I carabinieri hanno scoperto la droga durante una perquisizione mirata: 85 grammi di hashish e 40 di cocaina, già divisi in dosi pronte per essere vendute.

In casa la coppia teneva anche materiale per confezionare le dosi e 1.200 euro in contanti, che per i carabinieri sarebbero proventi della vendita. I due sono stati quindi arrestati e sottoposti a giudizio direttissimo.