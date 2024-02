Guida senza patente e lancia uno zaino pieno di droga per evitare un controllo

Era al volante di un'auto pur non avendo la patente e, una volta braccato dalla polizia, pur di evitare un controllo ha gettato dall'auto in corsa uno zaino pieno di droga. È quanto successo nel pomeriggio dello scorso 6 febbraio, con gli agenti del commissariato di Civitavecchia che hanno arrestato un 26enne, cittadino albanese.

La pattuglia, durante un posto di controllo, ha intimato l'alt a un'auto che, dopo una brusca manovra, si è data alla fuga. I poliziotti, durante l'inseguimento, hanno notato che l'uomo volante ha lanciato uno zaino fuori dal finestrino. Lo zaino è stato recuperato subito, il conducente in fuga è stato bloccato poco dopo. All’interno della borsa gli agenti hanno rinvenuto trovato 2,2 chili di hashish divisi in panetti.

Il conducente, che è risultato anche sprovvisto di patente, è stato altresì sorpreso con cinque proiettili calibro 22 nascosti in un piccolo marsupio, e con 457 euro in contanti, provento dell’attività illecita. Il 26enne, con precedenti specifici per reati inerenti gli stupefacenti, è scattato l'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. È stato portato in carcere.