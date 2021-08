Guida con il cellulare, 13000 multe a Roma in un anno

Sono oltre 13.000 gli illeciti per uso del cellulare durante la guida, contestati dalla Polizia Locale a Roma dall'inizio dell’anno. "Per contrastare questa condotta che, oltre ad essere illecita, mette a rischio l'incolumità degli utenti della strada, il Comando Generale ha rafforzato mirati servizi di controllo che, soprattutto grazie all’utilizzo personale motociclista, in divisa e con abiti civili, riesce ad individuare e fermare tempestivamente i conducenti in fallo, per i quali, oltre alla sanzione, scatta la decurtazione dei punti di dalla patente e la sospensione del titolo di guida nel caso di recidiva nel biennio", spiegano i vigili.



Solo pochi giorni fa gli agenti del Gruppo Pronto Intervento Traffico, hanno rilevato in poco più di 24 ore oltre 50 irregolarità per conducenti che facevano uso di cellulare alla guida, senza utilizzo di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.