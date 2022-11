Alla guida del carro funebre senza patente ed assicurazione, stava tornando dal cimitero

Stava tornando dal cimitero del paese dove aveva appena portato una salma, peccato che fosse alla guida del carro funebre con la patente revocata e sprovvisto di assicurazione, revisione e documenti di circolazione. Ad essere denunciato un 52enne, fermato dai carabinieri della stazione di Carpineto Romano poco distante dal camposanto del piccolo comune della provincia sud di Roma. Denunciato il carro funebre è stato poi sequestrato.

L'uomo non è nuovo ad episodi del genere, dal 2013, quando la prefettura di Latina gli revocò la patente per mancanza di requisiti psicofisici, è stato infatti denunciato quattro volte sempre per lo stesso motivo.

Nel 2016 venne fermato, sempre dai militari dell'arma di Carpineto alla guida dell'auto con la patente revocata. Stesso copione il 5 maggio, il 17 luglio ed infine lo scorso 4 novembre (tutti di questo 2022) quando infine è stato trovato alla guida del carro funebre (ex art 116 comma 15 e 17CDS).

Tutte e quattro le volte la persona denunciata guidava veicoli diversi. Tutti sequestrati per confisca tutte le volte i mezzi sono risultati sprovvisti della copertura assicurativa.