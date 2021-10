Guerriglia a Roma, la versione del Prefetto: "Adeguato il piano di sicurezza. Ecco il perché degli scontri"

Le forze dell'ordine sabato scorso a Roma hanno dato una "giusta risposta a chi ha organizzato forme di proteste violente che sono andate ben oltre il diritto di manifestare legittimamente il proprio dissenso. Una risposta concreta e adeguata a chi ha strumentalizzato il diritto di dimostrare per fare altro".

Il prefetto di Roma Matteo Piantedosi, con una nota diffusa nella serata di domenica, ha voluto così spiegare il perché di alcune scelte - discutibili ai più - che hanno animato il pomeriggio del 9 ottobre e portato all'arresto di 12 persone, tra cui i due leader di Forza Nuova Castellino e Fiore e due ex Nar.

L'intervento del Prefetto mira a spiegare così perché sabato si è scelto di usare una linea inizialmente morbida e perché, secondo palazzo Valentini, Forza Nuova e altri fascisti hanno attaccato la sede della Cgil. "Come sempre avviene in simili occasioni, abbiamo analizzato la manifestazione nella consueta riunione settimanale del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, svoltasi il venerdì antecedente - spiega il prefetto Piantedosi - solo nelle ultime ore prima dell'evento, man mano che diverse migliaia di persone giungevano da tutta Italia nella Capitale, è stato possibile rilevare un livello della partecipazione non solo quantitativamente molto elevato ma pure caratterizzato dalla variegata composizione dell'adesione alla manifestazione, verso la quale andavano confluendo da persone comuni a gruppi organizzati di facinorosi".

Una ammissione, per certi versi, che le adunate sui social (Telegram in primis) dei violenti, erano state ignorate. O comunque non ritenute concrete. La piazza, è un dato oggettivo, nel "sabato fascista" romano è sfuggita di mano, mettendo a soqquadro un pezzo di città. Un allarme, a cui va data una risposta. Eppure l'accerchiamento a palazzo Chigi dopo gli attacchi in altre parti di Roma, ha colto di sorpresa l'apparato della prevenzione e della sicurezza.

Secondo la lettura data dal Prefetto: "Alcuni appartenenti a Forza Nuova, con un gesto oltremodo proditorio, hanno deviato dal percorso intrapreso dai partecipanti per il deflusso, e dopo aver tentato ripetute azioni di forza, hanno perpetrato un vile e violento attacco, invadendo la sede della Cgil e riuscendo a forzare la barriera che le Forze di polizia avevano eretto a protezione dell'ingresso". L'invasione ha avuto "durata limitata", spiega Piantedosi con le forze dell'ordine che hanno liberato "l'immobile prima che i danni si aggravassero ulteriormente", una azione che secondo il Prefetto "è stata in ogni caso sufficiente per evocare di per sé i momenti più bui della vita del nostro Paese e restituire plasticamente la carica eversiva ed antidemocratica che si annida nelle deprecabili azioni di questi delinquenti". Piantedosi, che ha espresso vicinanza e solidarietà verso il sindacato e le forze dell'ordine impegnate sabato, garantisce che sarà "massima la determinazione e l'impegno per far sì che a questo vile gesto seguano conseguenze esemplari".

Secondo Piantedosi: "Non è possibile escludere che il tentativo dei membri di Forza Nuova di innalzare il livello dello scontro si ricolleghi anche ad un'azione di forte contrasto di cui nell'ultimo anno gli stessi sono stati destinatari, articolatasi sia con interventi specifici da parte delle forze di polizia nei confronti di alcuni loro leader sia per mezzo dello sgombero che abbiamo effettuato di due immobili che avevano abusivamente adibito a loro sedi. E questo tipo di attività proseguiranno senza sosta anche nell'immediato futuro, in ogni direzione possibile".