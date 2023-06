Guasto a bordo del treno: evacuati i passeggeri della metro

Evacuati da bordo treno e accompagnati in sicurezza alla banchina di stazione più vicina. Disagi per gli utenti di un convoglio delle linea C delle metropolitana, fermatosi - oggi lunedì 26 giugno alle 13:00 - in seguito all'apertura di un interruttore extrarapido a bordo di un treno nei pressi della stazione Borghesiana che ha impedito il proseguimento della marcia.

Da qui lo stop del convoglio, avvenuto in un tratto all'aperto della linea che attraversa il versante est della Capitale. Poi l'evacuazione in sicurezza del convoglio delle persone presenti sul convoglio.

Come informano dall'azienda dei trasporti capitolina, il personale Atac, sia attraverso la sala operativa centrale, sia per mezzo di operatori sul posto, è intervenuto per garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni, assistendo e conducendo i passeggeri verso la vicina banchina di stazione, dove pochi minuti dopo è arrivato il convoglio successivo grazie al quale i viaggiatori hanno potuto proseguire la corsa.