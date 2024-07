Guasti informatici e aeroporti in tilt, anche a Fiumicino voli ritardati e cancellati

I voli verso Berlino, verso la Spagna, il Regno Unito e quelli delle compagnie aeree americane che sarebbero dovuti partire dall'aeroporto di Fiumicino sono stati ritardati o cancellati. È l'effetto dei guasti tecnici su larga scala segnalati in tutto il mondo in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici.

Al momento risultano ritardi, in media tra i 60 ed i 90 minuti, voli diretti a New York (3 collegamenti), Chicago, Detroit, Atlanta, Boston, Filadelfia, Alicante, Barcellona, Londra, Manchester, Edimburgo.

Ritardi e cancellazioni a Fiumicino per i problemi tecnici mondiali

Dalle prime informazione sembra che non si tratti di un cyberattacco, ma di un problema alle piattaforme di Microsoft. Lo sottolinea la Bbc segnalando che le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico. Secondo quando appreso, le compagnie aeree statunitensi United, Delta e American Airlines hanno emesso un ordine di 'stop a terra globale' di tutti i loro voli.

Problemi tecnici mondiali: impatto sugli Aeroporti di Fiumicino, India e Giappone

I voli verso gli Usa, infatti, hanno subito riardi anche fino a un'ora e mezza, due ore. Il blocco dei sistemi informatici sta colpendo anche gli aeroporti indiani, giapponesi e neozelandesi. Forti disagi, almeno fino alle 10, per i voli da e per l'aeroporto di Berlino. Problemi anche per qualche volo verso la Spagna.

Come gestire i ritardi dei voli a Fiumicino

Aeroporti di Roma segnala che, "nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici. Si consiglia di verificare lo stato del proprio volo con la compagnia di riferimento o su www.adr.it".

Ryanair ha avvisato i passeggeri che si potrebbero verificare "delle interruzioni della rete dovute a un problema del sistema globale di terze parti. I passeggeri interessati saranno avvisati e coloro che viaggeranno dovranno controllare la app Ryanair per gli ultimi aggiornamenti sul proprio volo. Il consiglio della compagnia aerea è di arrivare in aeroporto 3 ore prima del volo".