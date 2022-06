Un guasto idrico e la strada si allaga, chiuso svincolo verso Castel di Decima

Si rompe una conduttura, la strada si allaga e la polizia locale è costretta a intervenire. Dalle 7:30 di questa mattina su via Acqua Acetosa Ostiense in direzione Decima, una copiosa perdita d'acqua ha invaso il sottopasso Colombo Acqua Acetosa Ostiense.

Il guasto, secondo una prima rilevazione, sarebbe stato causato da una rottura di un rattoppo presente su tubo del sottopasso. Si è così provveduto alla chiusura dello svincolo di via Acqua Acetosa Ostiense per chi viene dalla Pontina con deviazione via di Decima. Sul posto anche la squadra Acea per chiusura acqua e riparazione.