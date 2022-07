Niente acqua per ore, allagamenti ed evacuazioni: la giornata da incubo di migliaia di romani

Migliaia di persone senza acqua per 8 ore in un sabato con temperature che hanno superato i 35 gradi, due municipi a secco, mezzo quartiere allagato e dieci persone allontanate da casa e costrette ad andare in hotel. È il bilancio dei danni causati dalla rottura della grossa condotta idrica che passa in via dei Cluniacensi, a Casal Brucato, avvenuta intorno all’ora di pranzo di sabato.

Le utenze coinvolte dal guasto sono state 4.500, rimaste all’asciutto già intorno alle 13: oltre a Casal Bruciato, la mancanza di acqua è stata segnalata in zona Tiburtino, Colli Aniene, Pietralata, Tor Sapienza, Verderocca e La Rustica, insomma in buona parte dei municipi IV e V, serviti dalla stessa condotta idrica collegata all’acquedotto.

Il guasto è stato riparato da Acea nel pomeriggio, e intorno alle 20, così come annunciato dall’azienda l’acqua ha iniziato a tornare. Domenica mattina però le squadre erano ancora al lavoro per garantire il flusso idrico nelle zone dove ancora mancava (parte di Casal Bruciato e di Pietralata, e sono rimaste posizionate le autobotti mobilitate da Protezione Civile, in collaborazione con Comune e Municipio, e inviate in piazza Balsamo Crivelli, via Sacco e Vanzetti altezza parco Tozzetti, piazza Sacco, largo Beltramelli, Parco Pertini, largo Amilcare Zamorani, via San Romano incrocio via Tiburtina, e in via Igino Giordani angolo via Grotte di Gregna.

“Per chi non ha ancora acqua, è normale - ha detto domenica mattina il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberto - c’è ancora parte della rete esclusa, si sta verificando la tenuta idraulica dell’impianto. La riparazione è stata eseguita, in maniera graduale dovrà essere pressurizzato l’impianto, sono tutte ancora funzionanti le autobotti”.

A peggiorare la già complessa situazione, sabato sera, anche problemi alla linea elettrica. Per ragioni di sicurezza infatti i vigili del fuoco hanno staccato la corrente, e si è anche verificato un guasto, serata sempre in zona Casal Bruciato, che ha lasciato diverse vie senza luce per qualche tempo.

“Quello che è accaduto oggi non è una cosa che capita nella normalità, si è rotto un acquedotto e ha trasformato la strada in un fiume - ha detto Umberti, arrivato sul posto per un sopralluogo- Grazie alla Protezione Civile, alla polizia Locale, al Simu, ai vigili del fuoco e alla Croce Rossa per l’aiuto e il lavoro svolto”.

Resta da capire ora che cosa abbia causato il guasto: la condotta si è rotta per l’usura, per mancanza di manutenzione, o il caldo estremo e la siccità hanno giocato un ruolo significativo?