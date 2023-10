Pistola e hashish in casa, l'arma venduta alla pusher da una ex guardia giurata in crisi economica

Venduta alla spacciatrice da una ex guardia giurata per necessità economiche. Un'arma pronta a fare fuoco poi trovata dai carabinieri in casa di una pusher. Siamo a Ponte di Nona dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Tivoli e della stazione di Roma Settecamini hanno arrestato una 52enne italiana gravemente indiziata di detenzione abusiva di arma da fuoco, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una indagine che ha portato anche all'arresto di un 28enne gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'ex vigiante, un 56enne italiano, è stato invece denunciato per commercio non autorizzato di armi.

Lo scorso venerdì, a seguito di una approfondita attività info-investigativa mirata al contrasto dei reati inerenti agli stupefacenti nel quartiere del VI municipio delle Torri, i militari hanno localizzato le abitazioni degli arrestati e hanno eseguito perquisizioni.

La donna è stata trovata in possesso di una pistola con proiettili, pronta all’uso, e di un ingente quantitativo di hashish, oltre mezzo chilo, con materiale per il confezionamento in dosi. A seguito di ulteriori approfondimenti investigativi è stato possibile risalire al proprietario della pistola, un 56enne italiano, ex guardia giurata, che ha venduto l’arma per necessità economiche. Il 56enne è stato quindi denunciato per commercio non autorizzato di armi.

Le attività investigative sull’arma ritrovata, invece, proseguiranno a cura del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche, per verificare se sia stata utilizzata in altri eventi delittuosi.

La seconda perquisizione domiciliare nei confronti del 28enne ha invece permesso di rinvenire numerose dosi di cocaina, hashish e marijuana, per circa 300 g totali, insieme a materiale per il confezionamento e denaro contante. Il tribunale di Roma ha convalidato gli arresti effettuati, disponendo la traduzione nel carcere di Rebibbia per la donna e la misura degli arresti domiciliari per il 28enne, in attesa della celebrazione del processo a loro carico.