La guardia giurata che arrotonda lo stipendio spacciando cocaina

Per arrotondare faceva il pusher. Un doppio lavoro che è costato caro a un 39enne romano, guardia giurata di professione, arrestato dopo che è stato sorpreso in auto mentre stava confezionando alcune dosi di cocaina. Dopo una perquisizione, i carabinieri hanno trovato 4 dosi e 80 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

I militari hanno poi deciso di perquisire l'abitazione del 39enne a Torre Angela dove, oltre a un bilancino, sono stati rinvenute e sequestrate amministrativamente: una pistola Glock e 100 cartucce calibro 9x21, un fucile sovrapposto Franchi calibro 12, una pistola scacciacani con 6 colpi a salve, tutto regolarmente detenuto.

Altri arresti a Roma est

Sempre a Roma, est, ma a Tor Bella Monaca, i carabinieri della compagnia di Frascati, in un'altra operazione, hanno sorpreso un 23enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, mentre cedeva alcune dosi di cocaina a un giovane in via dell'Archeologia. I militari di Tor Bella Monaca, a esito di un mirato servizio di osservazione, hanno arrestato una 28enne romana trovata in possesso di 199 dosi di cocaina e circa 2.000 euro in contanti che nascondeva nella sua camera da letto.