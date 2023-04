Torturato e sequestrato per una settimana: il 'Vecchio' sarà riesumato per far luce sulla sua morte

Era stato torturato per una settimana in una baracca alla periferia di Roma da almeno sette persone per costringerlo a fare i nomi di chi avesse rubato i 107 chili di cocaina che gli erano stati affidati in deposito. Sevizie con la fiamma ossidrica e con il catrame incandescente gettato sulla pancia.

Un metodo che, secondo le indagini dei carabinieri e della procura di Roma, "Le Iene" di Casalotti hanno adottato con Gualtiero Giombini, 71 anni detto il 'Vecchio', ma anche con Cristian Isopo e con le "zingare" Autilia Romano e Autilia Bevilacqua. Tutti che, in un modo o nell'altro, hanno avuto un ruolo nella storia del furto del quintale di cocaina. A far da regista ai sequestri di persona e alle torture sarebbe stato, secondo le indagini, il 'Biondo' Leandro Bennato, un pezzo grosso della mala romana.

La morte del 'Vecchio'

Giombini, liberato il 16 novembre dopo aver fatto il nome proprio di Cristian Isopo, è morto l'8 dicembre scorso. Ora la Dda della procura di Roma vuole accertare se ci sia un nesso di causalità. Il corpo del 'Vecchio' è stato riesumato e ora verrà eseguito l'esame autoptico all'istituto di medicina legale de La Sapienza. Una analisi non semplice che aiuterà a capire se ci se ci sia una connessione tra il decesso e le torture.

Giombini era stato trovato davanti alla porta del suo appartamento da un vicino di casa, il 16 novembre. Il 118 accorso sul posto lo portò con urgenza all'ospedale Grassi. Poi il settantunenne fu trasferito al centro geriatrico Merry House e, per l'aggravarsi delle sue condizioni, ancora a Ostia. Ventidue giorni dopo il suo ritrovamento, il 'Vecchio' è morto. La cronologia dei fatti resta sospetta.

La difesa di Bennato

Nel frattempo proprio il 'Biondo' Lenadro Bennato (la sua scheda), già coinvolto in passato nell'inchiesta 'Grande Raccordo criminale', ha chiesto tramite i propri legali un'istanza di scarcerazione, ora al vaglio del tribunale del Riesame di Roma che si è riservato di decidere.

Il gip di Civitavecchia, che aveva convalidato il fermo e applicato la misura cautelare in carcere trasmettendo poi gli atti a Roma, ha sottolineato nell'ordinanza come ''la capacità di muovere e gestire elevatissimi carichi di sostanza stupefacente, del valore di milioni di euro, mostra la capacità di sottrarsi alle ricerche degli investigatori da parte del Bennato, anche sotto il profilo economico''.



Inoltre, secondo quanto riportato dal gip nell'ordinanza ''l'estrema pericolosità di Leandro Bennato emerge anche dall'acquisizione delle chat dedicate avvenute tramite applicazioni di messaggistica istantanee (Signal e Whatsapp) - ha scritto ancora il giudice L'analisi delle chat, infatti, ha messo in luce una serie di accorgimenti che Bennato ha adottato al fine di eludere eventuali indagini, fornendo anche false indicazioni per sviare la sua completa identificazione ovvero dando falsi appuntamenti a cui lo stesso non si presentava''. La difesa di Bennato ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza. Ora è attesa la decisione del Riesame.