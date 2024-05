Gru pericolante dopo cedimento del terreno in un cantiere, chiusa la strada

Strada chiusa per una gru pericolante. A causa del cedimento del terreno all'interno di un cantiere a Bivio di Guidonia, dove era posizionata una gru, che ne ha spostato l'asse, e a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco avvenuto nella giornata di sabato scorso, si è reso necessario disporre l'immediata chiusura di un tratto di viale Roma - anche nella giornata di oggi 20 maggio - per garantire la sicurezza stradale ed evitare di esporre al pericolo i pedoni. Come informano dal comune di Guidonia Montecelio il flusso veicolare è, attualmente, dirottato sulla vicina via delle Gerbere, nel quartiere "La Sorgente".

Per rimuovere la situazione di pericolo bisogna smontare la gru ma, per farlo, devono essere impiegati due automezzi speciali che necessitano delle previste autorizzazioni dell'Ente proprietario della strada per circolare e di una scorta tecnica.

"Stiamo seguendo con particolare attenzione l'evolversi della situazione per cercare, se possibile, di consentire, nuovamente, la percorribilità di viale Roma entro lunedì mattina - informa in una nota il sindaco della Città dell'Aria Mauro Lombardo . Ma, come già evidenziato, questo dipende da quando sarà, effettivamente, possibile iniziare lo smontaggio della gru da parte del personale specializzato preposto. Continueremo a tenervi informati, tramite i nostri canali social, per cercare di limitare, per quanto possibile, ulteriori disagi".