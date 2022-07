Cibo mal conservato nel minimarket, sequestrati 14 chili di carne

Blitz della polizia degli agenti della polizia di stato del VI Distretto Casilino nella zona di Grotte Celeoni. I poliziotti hanno ispezionati diverse attività. Le verifiche hanno riguardato anche un minimarket di zona per il quale è stato richiesto l'intervento degli Ispettori S.I.A.N. della Asl Roma 2.

Dopo i controlli è stato emesso il provvedimento amministrativo di chiusura provvisoria dell'esercizio commerciale, necessario a causa delle gravi condizioni igienico sanitarie riscontrate. Inoltre, durante il controllo, 14 chili di carne di pollame sono stati sequestrati in quanto sprovvisti della dovuta documentazione di tracciabilità, come previsto dalla vigente normativa.

Nel corso del servizio, durante un posto di controllo alla stazione Metro C di Grotte Celoni, sono state identificate 92 persone. Una di queste, di nazionalità romena, è stata denunciata, mentre un’altra, di nazionalità tunisina, sprovvista dei requisiti di legge per il soggiorno nel territorio dello Stato, è stata portata negli uffici di polizia per ulteriori accertamenti.