Il grossista che forniva droga alle piazze di spaccio di Roma, 14 arresti

Un grossista che riforniva di droga le piazze di spaccio della Capitale. Sono 14 le persone raggiunte da altrettante ordinanze di custodia cautelare (undici in carcere, una agli arresti domiciliari, altre due obbligate a presentarsi quotidianamente in commissariato) tutte accusate di far parte di un gruppo specializzato nello spaccio di droga - con base nel quartiere del Tufello - in diverse piazze romane. È il bilancio della lunga e complessa indagine condotta dai poliziotti del distretto di Fidene e dagli investigatori della squadra mobile della questura di Roma, coordinati dalla procura.

L’inchiesta, culminata con l'esecuzione di 14 ordinanze di misure cautelari, ha preso il via con il sequestro di una partita di cocaina effettuato dai poliziotti di Fidene nel popoloso e popolare quartiere del municipio Montesacro. La droga era stata trovata in casa di un “insospettabile”, che la custodiva per quella che, proseguendo con gli accertamenti, si è rivelata una figura centrale: un 62enne romano, che gestiva la gran parte dello spaccio affiancato dai figli di 23 e 26 anni e da un 52enne anche lui romano. Quest’ultimo aveva un ruolo ben preciso, il “grossista” che riforniva sia padre e figli sia diversi altri spacciatori attivi su Roma.

Il gruppo aveva base al Tufello, e secondo gli inquirenti è al centro di almeno 80 episodi di spaccio: non un’organizzazione criminale vera e propria e strutturata, ma più persone che sfruttavano le rispettive conoscenze portando avanti ognuno il proprio business, e che si coordinavavano “fidelizzando” i fornitori e individuando le “rette”, insospettabili che custodivano le partite di droga.

È stato proprio il 52enne a mettere gli investigatori sulle tracce dei pusher, che rifornivano le piazze di spaccio con vari metodi: uno degli indagati si era organizzato con un sistema tipo pony express, con consegne a domicilio, un altro preferiva vendere le dosi in luoghi diversi e stabiliti solo al momento della richiesta telefonica, in altri casi la droga veniva affidata in custodia a insospettabili che facevano da tramite, appunto.

L’indagine è durata anni, e ha portato a numerosi arresti e sequestri avvenuti al Tufello, la Rustica, Magliana e Borghesiana ma anche nella provincia di Rieti e a Torino, dove sono stati fermati due corrieri con 100 chilogrammi di marijuana appena prelevata in Puglia. In totale sono stati sequestrati più di un quintale di marijuana, circa 9 chili di hashish e un chilo e mezzo di cocaina, nell’ambito di un’inchiesta che ha coinvolto anche gli uomini del reparto prevenzione crimine Lazio e del distretto Casilino.