In commissariato con un green pass intestato ad un'altra persona

Si è presentato in commissariato per una pratica amministrativa con mascherina e green pass. Tutto nella norma se non fosse che la certificazione verde era falsa, o meglio, intestata ad un'altra persona. Una leggerezza costata cara ad un uomo, prima multato e poi denunciato.

I fatti sono accaduto lo scorso 1 marzo negli uffici del distretto San Paolo di polizia di via Portuense quando un 42enne si è presentato all'ufficio amministrativo del commissariato. Mostrato il green pass all'agente presente il quel momento al corpo di guardia al poliziotto non è però sfuggito un nome diverso sulla certificazione obbligatoria rispetto a quello mostrato nel documento dall'uomo.

Un evidente violazione con l'uomo che è stato quindi sanzionato e denunciato per falsa attestazione.