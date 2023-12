Compra gratta e vinci rubati a metà prezzo e prova ad incassarli in una ricevitoria

Una partita di tagliandi rubati. Comprati a metà prezzo ha provato a riscuotere i gratta e vinci vincenti ma è finito a processo. "Mi hanno offerto ‘gratta e vinci’ per 800 euro a metà prezzo, li ho comprati ieri (lunedì ndr) da un ragazzo in via della Magliana e ho pagato 400 euro ma non sapevo che fossero rubati. Ho una malattia per il gioco”. Si è difeso così in aula, un 34enne romeno processato martedì a piazzale Clodio per direttissima.

L’uomo è stato arrestato in flagranza dai carabinieri della compagnia Roma Parioli mentre tentava di incassare in una ricevitoria diverse decine di ‘gratta e vinci’ che facevano parte di una partita rubata per un valore complessivo di 5mila euro.

In aula il pm ha chiesto una pena di due anni. Il 34enne, incensurato che vive in Romania e fa l’autista tra il suo Paese e l’Italia, al termine dell’udienza è stato condannato in abbreviato per ricettazione a un anno con pena sospesa e il giudice ha ordinato la distruzione dei tagliandi rubati.