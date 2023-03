VIDEO | Grandinata si abbatte su Roma, i chicchi bersagliano le auto

Colpo di coda dell'inverno su Roma, su cui nella giornata di lunedì 27 marzo si è abbattuto un forte acquazzone accompagnato da una grandinata che ha “imbiancato” le strade di diversi quadranti della città.

I maggiori disagi, in mattinata, a Roma sud: via Cristoforo Colombo, la via Ostiense e la via del Mare, così come il raccordo, si sono ritrovati bloccati a causa di pioggia e grandine, con una repentina schiarita all’ora di pranzo. Nel primo pomeriggio altra ondata di maltempo, e questa volta la grandine è caduta sul centro città, da piazza Bologna a Monteverde. Chicchi di grandi dimensioni che hanno bersagliato non soltanto le strade, imbiancandole, ma anche tettoie e carrozzerie delle auto, in alcuni casi provocando anche qualche lieve ammaccatura.

I danni, fortunatamente, non sono stati ingenti: qualche segnalazione ai vigili del fuoco e parecchi disagi al traffico.