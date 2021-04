Nubifragio a Roma, forte grandinata sulla città: imbiancate strade e tetti

Una vera e propria tempesta. Un nubifragio accompagnato da un vento fortissimo e soprattutto da una grandinata impressionante. Un quarto d'ora di caos quello vissuto dalla Capitale a partire dalle 13.30 di oggi lunedì 19 aprile. Le immagini dell'impressionante grandinata testimoniano meglio di qualsiasi parola l'accaduto. A finire imbiancati i Parioli, il Salario, il quartiere Nomentano e tutto il versante nord est della Capitale.

Terminata la prima ondata di maltempo, alle 15:00 la grandine ha lasciato il posto al temporale, con il nubifragio che ha continuato ad abbattersi sulla città accompagnato da tuoni e fulmini con scooteristi, motociclisti e pedoni costretti a cercare riparo sotto tettotie e coperture per l'impossibilità di proseguire i loro percorsi, funestati dalla grandine prima e dal temporale poi.

Chiuse le fermate della metro

Acquazzone che, come spesso accade, non ha lasciato indenni le fermate della metropolitana romana. Come a Termini dove, come comunica InfoAtac, la fermata della metro A è "temporaneamente sospesa per danni da maltempo. Utilizzare fermata Repubblica. Fermata per treni metro B: attiva". Copione simile anche alla fermata Re Di Roma temporanemente "chiusa al servizio viaggiatori in entrata (causa guasto tecnico)".

Roma sotto un manto bianco

Foto e video di strade e tetti imbiancati che nel volgere di pochi minuti hanno invaso i social fra l'incredulità dei romani: "Via Po un manto bianco, cose mai viste. Roma in diretta - le parole di una donna mentre posta un video della grandinata al Salario - . Assurdo, non ci sono più le mezze stagioni. La terra si ribella, come se fosse neve. Sono chicci enormi, non si può neanche camminare. Si scivola". Romani che nonostante il tempo inclemente non mancano di essere ironici: "Buon Natale anche a te e famiglia", scrive Daniele su Twitter. Ed ancora: "A Roma la grandine ha coperto tutto, è tutto bianco", 'cinguetta' Giulia.

Disagi alla linea ferroviaria

Maltempo che ha avuto ripercussioni sulla tratta ferroviaria Roma-Avezzano-Sulmona con la linea rallentata dalle 14:40 fra Roma Prenestina e Bagni di Tivoli per avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato un inconveniente tecnico alla linea. Come informano da Rfi è in corso la riprogrammazione dell'offerta con la mobilità che ha fatto registrare rallentamenti fino a 40 minuti.

Il meteo a Roma

Meteo a Roma che secondo le previsioni proseguirà per l'intera giornata con il Dipartimento della Protezione Civile che ha diramato una allerta in data odierna con indicazione di "Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale specie sulle zone centro meridionali ". Per tale motivo il Centro Funzionale Regionale ha valutato dal primo pomeriggio di oggi 19 aprile 2021, e per le successive 6-9 ore sulle Zone di Allerta della Regione una "Allerta gialla idrogeologica sulle Zone C (Appennino di Rieti), D (Roma), E (Aniene), F (Bacini Costieri Sud) e G (Bacino del Liri)".