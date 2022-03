Non solo furti, ma anche vandali: squarciate le gomme di due auto in sosta

Dai furti agli atti vandalici. Non c'è pace gli automobilisti residenti a Marco Simone di Guidonia dove ignoti hanno squarciato gli pneumatici delle vetture lasciate in sosta la notte sulle strade del quartiere residenziale della provincia nord est della Capitale. Due le vetture prese di mira, entrambe parcheggiata in via La Maddalena (zona Laghetto) a cui i vandali hanno squarciato 5 gomme (tre ad una Citroen e due ad una Smart), riaccendendo la preoccupazione degli abitanti della frazione del comune della Città dell'Aria.

Furti di pneumatici

Proprio Marco Simone era salita alla ribalte delle cronache sul finire dello scorso mese di febbraio quando una banda lasciò due auto sui mattoni dopo aver rubato gli pneumatici ad una Bmw ed una Smart in via La Maddalena e via Cornelio Nepote. Quartiere di Marco Simone dove i cittadini denunciano anche altri episosi criminali mediante la pagina facebook Marcosimoneonline, associazione che si occupa delle attività del quartiere.

Furti sulle auto ma anche nelle abitazioni, come accaduto la notte dello scorso 7 marzo in via Caio Acilio quando l'imprendibile - per il momento - banda del pit stop ha provato a lasciare su un cric un'altra vettura lasciata in sosta sulla pubblica via. Furti ma anche danni, come successo il 3 marzo scorso quando vicino al parco di Valerio, in via Percile, un furgone bianco si è avvicinato ad un'auto con gli occupanti che con una mossa fulminea ne hanno infranto un vetro rubando la borsa contenuta all'interno.

Oltre ai furti, tutti denunciati alle forze dell'ordine, adesso anche gli atti vandalici che non fanno dormire sonni sereni agli abitanti di Marco Simone di Guidonia.